Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Гранадой"

29 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Гранада". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Гранада"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,05 – Н 15,00 – П2 40,00

Трансляция матча "Барселона" – "Гранада" 29 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Гранада".

Прямая трансляция матча "Барселона" – "Гранада" 29 октября на канале, "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=0-1, 33 – 32.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 12 апреля 2014 года Чемпионат Испании "Гранада" – "Барселона" 1:0 27 сентября 2014 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Гранада" 6:0 28 февраля 2015 года Чемпионат Испании "Гранада" – "Барселона" 1:3 9 января 2016 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Гранада" 4:0 14 мая 2016 года Чемпионат Испании "Гранада" – "Барселона" 0:3

Прогноз "СЭ"

В расположении Луиса Энрике осталось лишь 16 футболистов первой команды. Травмированы Пике, Матье, Жорди Альба, Алейш Видаль, Иньеста и Туран. Даже с учетом восстановления Силлессена и Рафиньи у "Барселоны" нет другого выхода, кроме включения в заявку на матч нескольких игроков дубля. Впрочем, эта эпидемия травм может обернуться проблемами в Манчестере, но едва ли – в матче с "Гранадой", которая замыкает турнирную таблицу лишь с тремя очками по итогам девяти туров.

Прогноз "СЭ" – 4:1.