Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Гранадой"

29 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Гранада". Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Гранада"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,05 – Н 15,00 – П2 40,00
Трансляция матча "Барселона" – "Гранада" 29 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Гранада".
Прямая трансляция матча "Барселона" – "Гранада" 29 октября на канале, "Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=0-1, 33 – 32.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
12 апреля 2014 года
|
Чемпионат Испании
|
"Гранада" – "Барселона"
|
1:0
|
27 сентября 2014 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Гранада"
|
6:0
|
28 февраля 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Гранада" – "Барселона"
|
1:3
|
9 января 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Гранада"
|
4:0
|
14 мая 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Гранада" – "Барселона"
|
0:3
Прогноз "СЭ"
В расположении Луиса Энрике осталось лишь 16 футболистов первой команды. Травмированы Пике, Матье, Жорди Альба, Алейш Видаль, Иньеста и Туран. Даже с учетом восстановления Силлессена и Рафиньи у "Барселоны" нет другого выхода, кроме включения в заявку на матч нескольких игроков дубля. Впрочем, эта эпидемия травм может обернуться проблемами в Манчестере, но едва ли – в матче с "Гранадой", которая замыкает турнирную таблицу лишь с тремя очками по итогам девяти туров.
Прогноз "СЭ" – 4:1.