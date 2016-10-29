15:15 | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Гранадой"

"Барселона" – "Гранада". Фото AFP
"Барселона" – "Гранада". Фото AFP
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29 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Гранада". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Гранада"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,05 – Н 15,00 – П2 40,00

Трансляция матча "Барселона" – "Гранада" 29 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Гранада".

Прямая трансляция матча "Барселона" – "Гранада" 29 октября на канале, "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=0-1, 33 – 32.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

12 апреля 2014 года

Чемпионат Испании

"Гранада" – "Барселона"

1:0

27 сентября 2014 года

Чемпионат Испании

"Барселона" – "Гранада"

6:0

28 февраля 2015 года

Чемпионат Испании

"Гранада" – "Барселона"

1:3

9 января 2016 года

Чемпионат Испании

"Барселона" – "Гранада"

4:0

14 мая 2016 года

Чемпионат Испании

"Гранада" – "Барселона"

0:3

Прогноз "СЭ"

В расположении Луиса Энрике осталось лишь 16 футболистов первой команды. Травмированы Пике, Матье, Жорди Альба, Алейш Видаль, Иньеста и Туран. Даже с учетом восстановления Силлессена и Рафиньи у "Барселоны" нет другого выхода, кроме включения в заявку на матч нескольких игроков дубля. Впрочем, эта эпидемия травм может обернуться проблемами в Манчестере, но едва ли – в матче с "Гранадой", которая замыкает турнирную таблицу лишь с тремя очками по итогам девяти туров.

Прогноз "СЭ" – 4:1.

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