Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Атлетиком"

4 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Атлетик". Начало – в 18:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Атлетик"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,25 – Н 6,79 – П2 11,00

Трансляция матча "Барселона" – "Атлетик" 4 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Атлетик".

Прямая трансляция матча "Барселона" – "Атлетик" 4 февраля на канале "Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +25=8-5, 83 – 38.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 20 января 2016 года 1/4 Кубка Испании "Атлетик" – "Барселона" 1:2 27 января 2016 года 1/4 Кубка Испании "Барселона" – "Атлетик" 3:1 28 августа 2016 года Чемпионат Испании "Атлетик" – "Барселона" 0:1 5 января 2017 года 1/8 Кубка Испании "Атлетик" – "Барселона" 2:1 11 января 2017 года 1/8 Кубка Испании "Барселона" – "Атлетик" 3:1

Прогноз "СЭ"

Лучшие полузащитники "Барселоны" Бускетс и Иньеста наконец вернулись к тренировкам в общей группе, однако едва ли успели набрать форму. В списке травмированных у "Барсы" остался только Динь. У басков же главная проблема – травма защитника Боведы. Ожидается, что вместо него в стартовом составе выйдет Йерай, для которого это будет первый выход на поле после операции (у юного защитника был диагностирован рак). Йерай обязательно получит на "Камп Ноу" мощную овацию, но вот рассчитывать на очки в Барселоне ему едва ли стоит. За последние шесть лет "Атлетик" неизменно проигрывает на "Камп Ноу" – что в чемпионате, что в Кубке страны.

Прогноз "СЭ" – 3:1.