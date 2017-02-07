Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Атлетико"

7 февраля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" – "Атлетико". Начало – в 23:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Атлетико"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,62 – Н 3,93 – П2 4,78
Трансляция матча "Барселона" – "Атлетико" 7 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Атлетико".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +20=7-7, 72 – 39.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
30 января 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Атлетико"
|
2:1
|
5 апреля 2016 года
|
1/4 финала ЛЧ
|
"Барселона" – "Атлетико"
|
2:1
|
13 апреля 2016 года
|
1/4 финала ЛЧ
|
"Атлетико" – "Барселона"
|
2:0
|
21 сентября 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Атлетико"
|
1:1
|
1 февраля 2017 года
|
1/2 Кубка Испании
|
"Атлетико" – "Барселона"
|
1:2