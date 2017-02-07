Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Атлетико"

7 февраля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" – "Атлетико". Начало – в 23:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Атлетико"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,62 – Н 3,93 – П2 4,78

Трансляция матча "Барселона" – "Атлетико" 7 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Атлетико".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +20=7-7, 72 – 39.

Результаты последних матчей