15:00 | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Атлетико"

"Барселона" – "Атлетико". Фото ФК "Барселона"
"Барселона" – "Атлетико". Фото ФК "Барселона"
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7 февраля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" – "Атлетико". Начало – в 23:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Атлетико"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,62 – Н 3,93 – П2 4,78

Трансляция матча "Барселона" – "Атлетико" 7 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Атлетико".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +20=7-7, 72 – 39.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

30 января 2016 года

Чемпионат Испании

"Барселона" – "Атлетико"

2:1

5 апреля 2016 года

1/4 финала ЛЧ

"Барселона" – "Атлетико"

2:1

13 апреля 2016 года

1/4 финала ЛЧ

"Атлетико" – "Барселона"

2:0

21 сентября 2016 года

Чемпионат Испании

"Барселона" – "Атлетико"

1:1

1 февраля 2017 года

1/2 Кубка Испании

"Атлетико" – "Барселона"

1:2
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