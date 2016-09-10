Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Алавесом"

10 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Алавес". Начало – в 21:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Алавес"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,08 – Н 11,00 – П2 32,00

Трансляция матча "Барселона" – "Алавес" 10 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Алавес".

Прямая трансляция матча "Барселона" – "Алавес" 10 сентября на канале, "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=1-0, 13 – 3.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 22 января 2006 Чемпионат Испании "Барселона" – "Алавес" 2:0 10 января 2007 года 1/8 Кубка Испании "Алавес" – "Барселона" 0:2 16 января 2007 года 1/8 Кубка Испании "Барселона" – "Алавес" 3:2 30 октября 2012 года 1/16 Кубка Испании "Алавес" – "Барселона" 0:3 29 ноября 2012 года 1/16 Кубка Испании "Барселона" – "Алавес" 3:1

Прогноз "СЭ"

Участие Месси в матче под вопросом. Аргентинец уже успел восстановиться после микротравмы, полученной в матче за сборную, однако Лионеля могут поберечь перед матчем Лиги чемпионов против "Селтика". Благо, количество нападающих в команде увеличилось – Пако Алькасер готов к дебюту за "Барселону", а Неймар вернулся в команду после очень долгого отсутствия в национальных сборных – сначала олимпийской, а потом – основной. В строю теперь и еще один каталонский бразилец – Рафинья. Впрочем, Неймара тоже еще могут поберечь. Едва ли выйдут на поле Иньеста и Андре Гомеш, только приступившие к тренировкам после травм. Но все эти потери совсем не фатальны – на освободившихся позициях в августе отлично играли Арда Туран и Денис Суарес. Так что едва ли "вирус ФИФА" помешает сине-гранатовым уверенно взять три очка против выходца из сегунды. Хотя… Матч проводится в ночь перед днем независимости Каталонии, в который "Барселона" частенько проваливала игры в последние годы.

Прогноз "СЭ" – 3:1.