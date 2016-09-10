Букмекеры считают "Барселону" фаворитом в матче с "Алавесом"

10 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Алавес". Начало – в 21:30 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Алавес"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,08 – Н 11,00 – П2 32,00
Трансляция матча "Барселона" – "Алавес" 10 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Алавес".
Прямая трансляция матча "Барселона" – "Алавес" 10 сентября на канале, "Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +5=1-0, 13 – 3.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
22 января 2006
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Алавес"
|
2:0
|
10 января 2007 года
|
1/8 Кубка Испании
|
"Алавес" – "Барселона"
|
0:2
|
16 января 2007 года
|
1/8 Кубка Испании
|
"Барселона" – "Алавес"
|
3:2
|
30 октября 2012 года
|
1/16 Кубка Испании
|
"Алавес" – "Барселона"
|
0:3
|
29 ноября 2012 года
|
1/16 Кубка Испании
|
"Барселона" – "Алавес"
|
3:1
Прогноз "СЭ"
Участие Месси в матче под вопросом. Аргентинец уже успел восстановиться после микротравмы, полученной в матче за сборную, однако Лионеля могут поберечь перед матчем Лиги чемпионов против "Селтика". Благо, количество нападающих в команде увеличилось – Пако Алькасер готов к дебюту за "Барселону", а Неймар вернулся в команду после очень долгого отсутствия в национальных сборных – сначала олимпийской, а потом – основной. В строю теперь и еще один каталонский бразилец – Рафинья. Впрочем, Неймара тоже еще могут поберечь. Едва ли выйдут на поле Иньеста и Андре Гомеш, только приступившие к тренировкам после травм. Но все эти потери совсем не фатальны – на освободившихся позициях в августе отлично играли Арда Туран и Денис Суарес. Так что едва ли "вирус ФИФА" помешает сине-гранатовым уверенно взять три очка против выходца из сегунды. Хотя… Матч проводится в ночь перед днем независимости Каталонии, в который "Барселона" частенько проваливала игры в последние годы.
Прогноз "СЭ" – 3:1.