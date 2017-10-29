Букмекеры: "Реал" привезет три очка из Каталонии

Сегодня состоится матч 10-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом". Встреча начнется в 18.15 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Жирона" – "Реал"
Прогноз Winline – П1 11,00 – Н 6,72 – П2 1,21
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Жирона" – "Реал".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Жирона": Буну – Эспиноса, Ромалью, Хуанпе – Маффео, Алейкс Гарсия, Понс, Адай – Порту, Стуани, Борха Гарсия.
"Реал": Касилья – Хакими, Рамос, Варан, Марселу – Модрич, Каземиру, Кроос – Иско – Бензема, Роналду
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Это первая встреча в истории команд.
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Где млять котировки?
14:27