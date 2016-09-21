Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Реала" в матче с "Вильярреалом"

В чемпионате Испании матчем "Реал" - "Вильярреал" продолжится 5-й тур в первом дивизионе. Начало - в 21:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Вильярреал"

Коэффициенты Winline: П1 1,23 - Н 6,74 - П2 12,00

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1. Команда Зинедина Зидана находится в шаге от абсолютного рекорда испанских чемпионов. Если "сливочные" выиграют у "Вильярреала", то продлят победную серию в турнире до 17 матчей. Предыдущий рекорд составлял 16 выигрышей подряд от "Барселоны" Пепа Гвардьолы. В общую группу "Реала" вернулись Бэйл и Роналду, пропускавшие матч с "Эспаньолом", а вот получивший в этой встрече микротравму Касемиру, скорее всего, не будет включен в заявку на матч. Ведь Зидан предпочитает не рисковать здоровьем футболистов.

Этот матч будет особенным для хавбека "Вильярреала" Дениса Черышева: он впервые сыграет против своего родного клуба, "Реала". Ранее мадридцы при арендах Черышева всегда прописывали, что Денис должен пропускать матчи против "Реала". Но "Вильярреал" летом полностью выкупил российского полузащитника у "Реала" и теперь нет никаких ограничений на участие в матче Черышева. Он даже не травмирован.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Вильярреал".