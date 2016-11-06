Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Реала" в матче с "Леганесом"

В чемпионате Испании матчем "Реал" - "Леганес" продолжится 11-й тур в первом дивизионе. Начало - в 14:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Леганес"

Коэффициенты Winline: П1 1,07 - Н 11,00 - П2 28,00

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 4:1. "Криштиану Роналду забивал голы в ворота всех 31 команд, встречавшихся ему в качестве соперников по лиге. Теперь эта серия либо продолжится, либо прервется – португалец впервые встретится с "Леганесом". Провальный матч в Варшаве послужит дополнительной мотивацией для "Реала" в этой полуденной игре. При этом у "Королевского клуба" по-прежнему травмированы основные центральные защитники Серхио Рамос и Пепе и опорник Каземиру. Зато вернулись к тренировкам в общей группе Марселу, Модрич и Хамес Родригес".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Леганес".