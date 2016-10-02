Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Реала" в матче с "Эйбаром"

В чемпионате Испании матчем "Реал" - "Эйбар" продолжится 7-й тур в первом дивизионе. Начало - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Эйбар"

Коэффициенты Winline: П1 1,11 - Н 9,67 - П2 20,00

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:1. Команда Зинедина Зидана трижды подряд сыграла вничью против трех желтых команд – "Вильярреала", "Лас-Пальмаса" и "Боруссии" Д. У "Эйбара" выездной комплект формы тоже желтый, но на "Сантьяго Бернабеу" баски скорее выйдут в домашней красно-синей форме. Лучшая новость из стана "Реала" – восстановление Марселу. А вот участие в матче Мораты под вопросом. Еще далек от восстановления Каземиру. "Эйбар" в начале чемпионата показывал тактически прекрасный футбол и в состоянии доставить проблемы "Реалу", тратившему силы посередине недели на игру в Дортмунде. Но все-таки фактор своего поля и большая разница в классе футболистов должны помочь "Реалу" вернуться к победному пути.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Эйбар".