Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Реала" в матче с "Алавесом"

В чемпионате Испании матчем "Реал" - "Алавес" продолжится 29-й тур в первом дивизионе. Начало - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Алавес"

Коэффициенты Winline: П1 1,12 - Н 9,34 - П2 19,00

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 4:1. Возможно, за время матчей национальных сборных кто-то забыл о впечатляющей серии "Реала", который не уходит с поля без забитых мячей на протяжении 49 официальных матчей. Ждем, что в воскресенье Зинедин Зидан и его команда поднимут планку рекорда до круглой отметки и без помощи дисквалифицированного Каземиру. Хотя, глядя на то, какие проблемы создает соперникам в этом сезоне "Алавес", понимаешь: легко мадридцам не будет. Однако их класс элементарно выше, и в шести последних матчах "сливочные" забивали этому сопернику не менее трех мячей. Конечно, гуру статистики вспомнят, как в мае 2000-го гости умудрились выиграть на "Сантьяго Бернабеу", но в эту воронку снаряд вряд ли попадет.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Алавес".