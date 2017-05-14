Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Реала" над "Севильей"

В чемпионате Испании матчем "Реал" - "Севилья" продолжится 37-й тур в первом дивизионе. Начало - в 21:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Севилья"

Коэффициенты Winline: П1 1,19 - Н 7,03 - П2 9,93

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1. Ключевой матч в чемпионской гонке. После того, как "Барселона" выиграла на "Сантьяго Бернабеу", однозначно именно матч против "Севильи" выглядит для "Реала" наиболее рискованным в плане возможной потери очков. Мадридцы в среду выложились в ответном полуфинале Лиги чемпионов, так что у "Севильи" должно быть преимущество в свежести. Травма Карвахаля ослабит правый фланг "сливочных". Андалусийцы, напротив, сейчас имеют наименьшее количество потерь с начала года. Травмированы только Мариано и Тремулинас, плюс перебрал желтые карточки Сарабия. "Севилье" вполне по силам дать бой на "Сантьяго Бернабеу".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Севилья".