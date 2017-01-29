Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Реала" над "Реал Сосьедад"

В чемпионате Испании матчем "Реал" - "Реал Сосьедад" продолжится 20-й тур в первом дивизионе. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Реал Сосьедад"

Коэффициенты Winline: П1 1,27 - Н 6,38 - П2 9,60

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:2. У команды Зинедина Зидана черная полоса – за двумя поражениями подряд последовала малоубедительная победа над "Малагой" (2:1) и вылет из Кубка Испании по итогам ничьей в Виго. Между тем список травмированных у "Реала" очень солидный – Карвахаль, Пепе, Варан, Марселу, Модрич, Бэйл.

В такой ситуации у мадридцев вполне могут возникнуть проблемы в матче против пятой команды чемпионата. Однако баскам не повезло с календарем – они потратили массу сил в четверг в кубковой игре на "Камп Ноу". Оборона басков там была разорвана в клочья – пять пропущенных мячей.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Реал Сосьедад".