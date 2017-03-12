Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Реала" над "Бетисом"

В чемпионате Испании матчем "Реал" - "Бетис" продолжится 27-й тур в первом дивизионе. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Бетис"

Коэффициенты Winline: П1 1,13 - Н 8,82 - П2 18,00

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 4:1. Едва ли у команды Зинедина Зидана возникнут проблемы в игре против соперника, которого они разгромили 6:1 в первом круге на чужом поле. Тем более, что "Бетис" в среду выложился в перенесенном матче в Ла-Корунье. Потерь у мадридцев не слишком много – Бэйл будет отбывать последний матч дисквалификации, а Пепе продолжает восстанавливаться от травмы.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Бетис".