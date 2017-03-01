В чемпионате Испании матчем "Барселона" - "Спортинг" продолжится 25-й тур в первом дивизионе. Начало - в 21:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Спортинг"

Коэффициенты Winline: П1 1,07 - Н 13,0 - П2 32,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:1. После важнейшей победы на "Висенте Кальдероне" Луис Энрике принимает команду из своего родного города – Хихона. Пока "Спортингом" руководил его близкий друг и бывший защитник "Барсы" Абелардо, то хихонцы вообще без боя сдавали матчи "Барселоне" – обнуляли к этим играм карточки и не тратили сил зря, чтобы сохранить побольше свежести к следующим матчам с куда более серьезными шансами набрать очки. Результат – три поражения "Спортинга" от "Барсы" с общим счетом 1:14. Теоретически игра должна стать для "Барсы" не самой тяжелой и сейчас, несмотря на небольшие потери в составе. Травмированы Матье, Видаль, Маскерано и Арда Туран. Но Луис Энрике наверняка предоставит отдых кому-то из основных игроков после тяжелого матча в Мадриде и перед следующей встречей с "Сельтой".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Спортинг".