Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Барселоны" в матче с "Валенсией"

В чемпионате Испании матчем "Барселона" - "Валенсия" завершится 28-й тур в первом дивизионе. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Валенсия"

Коэффициенты Winline: П1 1,12 - Н 10,0 - П2 19,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:0. "Валенсия" понесла две существенные потери перед поездкой в каталонскую столицу – травмы получили Нани и Санти Мина, автор победного гола на "Камп Ноу" в прошлом чемпионате. У "Барселоны" было достаточно времени на подготовку, Луис Энрике даже давал своим футболистам два выходных. После поражения в Ла-Корунье "Барселона" наверняка вернется к привычным стандартам своей игры.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Валенсия".