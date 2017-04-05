Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Барселоны" в матче с "Севильей"

В чемпионате Испании матчем "Барселона" - "Севилья" продолжится 30-й тур в первом дивизионе. Начало - в 20:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Севилья"

Коэффициенты Winline: П1 1,25 - Н 7,03 - П2 9,92

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:1. На днях Хорхе Сампаоли признался, что мечтает тренировать Месси. Как раз Лео должен испортить тренеру и без того не самое лучшее настроение. Аргентинец отдохнул благодаря дисквалификациям как в сборной, так и в клубе, а "Севилья" пребывает в кризисе и не может выиграть на протяжении четырех туров. Для главного тренера это антирекорд, и на "Камп Ноу" он ухудшится. Статистика в этом, кстати, так же убеждает, ведь "Барселона" выиграла в родных стенах шесть последних матчей, а команда из Андалусии не набирала здесь очков со времен нулевой ничьей 2011 года.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Севилья".