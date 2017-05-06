Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Барселоны" над "Вильярреалом"

В чемпионате Испании матчем "Барселона" - "Вильярреал" продолжится 36-й тур в первом дивизионе. Начало - в 19:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Вильярреал"

Коэффициенты Winline: П1 1,14 - Н 7,7 - П2 13,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:1. После разгромной победы в каталонском дерби "Барселона" в предпоследний раз в сезоне сыграет перед своими болельщиками. Под вопросом участие в матче Иньесты, зато вернется на поле "Камп Ноу" Неймар. Тем временем у "Вильярреала" существенные кадровые проблемы: в стартовом составе ожидается выход четвертого по ранжиру центрального защитника, итальянского ветерана Бонеры. Проблема в том, что травмированы сразу два игрока старта – Виктор Руис и Альваро. Под большим вопросом и участие в игре капитана "Вильярреала", опорника Бруно Сориано. Традиционно травмирован и Черышев.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Вильярреал".