Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Барселоны" над "Реал Сосьедад"

В чемпионате Испании матчем "Барселона" - "Реал Сосьедад" продолжится 32-й тур в первом дивизионе. Начало - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Реал Сосьедад"

Коэффициенты Winline: П1 1,23 - Н 6,61 - П2 11,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1. Обескураженная разгромом в Турине "Барселона" сейчас больше думает об ответном матче с "Ювентусом", что представляет шанс "Реал Сосьедад" попытаться набрать очки на "Камп Ноу". Шестая ныне команда чемпионата в принципе играет с "Барселоной" весьма удачно, но в основном – в домашних матчах. Против сан-себастьянцев не сыграет Неймар, дисквалифицированный на три матча. Наверняка Луис Энрике прибережет и других основных футболистов.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал Сосьедад".