Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Барселоны" над "Малагой"

В чемпионате Испании матчем "Барселона" - "Малага" продолжится 12-й тур в первом дивизионе. Начало - в 18:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Малага"

Коэффициенты Winline: П1 1,15 - Н 8,79 - П2 18,00

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:1. После отборочных матчей ЧМ-2018 в Южной Америке атакующее трио MSN возвращается в Барселону в состоянии выжатых лимонов, причем Луис Суарес не сыграет из-за перебора желтых карточек. По той же причине гости недосчитаются не менее важной для себя фигуры в лице Камачо. У них вообще хватает травмированных. Зато готов к бою экс-форвард "Барсы" Сандро Рамирес, забивающий в трех турах кряду. А у хозяев новую травму Юмтити с лихвой компенсирует возвращение в общую группу Пике, Матье и Жорди Альбы. Эта игра может стать шансом для Пако Алькасера. Плюс Луису Энрике в преддверии класико важно сберечь "висящего" на карточках Неймара.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Малага".