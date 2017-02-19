Букмекеры прогнозируют уверенную победу "Барселоны" над "Леганесом"

В чемпионате Испании матчем "Барселона" - "Леганес" продолжится 23-й тур в первом дивизионе. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Леганес"

Коэффициенты Winline: П1 1,10 - Н 10,00 - П2 27,00

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:0. Интересно будет понаблюдать за реакцией "Барселоны" на парижский позор. Бускетс посмотрит за ней с трибуны – Серхио в прошлом туре специально получил предупреждение, чтобы "обнулиться" перед следующей игрой против "Атлетико". Теперь же в одной желтой карточке от дисквалификации находится Пике. Поэтому, возможно, Жерар уступит место в основе французу Матье. "Барселона" сейчас в тяжелой ситуации: даже 50 голов в ворота "Леганеса" не восстановят репутацию, которая была разрушена в Париже.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Леганес".