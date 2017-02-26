Букмекеры прогнозируют поражение "Вильярреала" от "Реала"

В чемпионате Испании матчем "Вильярреал" - "Реал" завершится 24-й тур в первом дивизионе. Начало - в 18:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Вильярреал" - "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 4,86 - Н 3,95 - П2 1,69

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2. Сенсационное поражение "Реала" от "Валенсии" заставляет команду Зинедина Зидана быть предельно мобилизованной на встречу с еще одним неуступчивым соперником из того же региона. "Вильярреал" пропустил за 23 тура лишь 15 мячей – меньше всех. Хотя на небезгрешность обороны "подводников" прозрачно намекнула "Рома", выигравшая полторы недели назад в Вильярреале со счетом 4:0. У "Реала" нет существенных потерь, а Бэйл в этой игре имеет хорошие шансы вернуться в стартовый состав. Так что защитникам "Вильярреала" придется хорошо поработать, чтобы попытаться остановить "Королевский клуб" в его погоне за чемпионским титулом.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вильярреал" - "Реал".