Букмекеры прогнозируют поражение "Вильярреала" от "Барселоны"

В чемпионате Испании матчем "Вильярреал" - "Барселона" продолжится 17-й тур в первом дивизионе. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Вильярреал" - "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 5,76 - Н 4,43 - П2 1,56

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. "Барселона" приезжает на "Мадригал" без потерь в составе, если не считать запасного вратаря Силлессена. А вот у "Вильярреала" проблем предостаточно: Бакамбу уехал на кубок Африки, Сольдадо и Черышев продолжают восстанавливаться от травм, а готовность выйти на поле Виктора Руиса и Бруно Сориано под большим вопросом. "Барсе" пора исправляться за поражение в кубковом матче в Бильбао.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вильярреал" - "Барселона".