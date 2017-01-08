00:00 | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры прогнозируют поражение "Вильярреала" от "Барселоны"

Денис ЧЕРЫШЕВ (слева) против Лионеля МЕССИ. Фото AFP
Денис ЧЕРЫШЕВ (слева) против Лионеля МЕССИ. Фото AFP
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В чемпионате Испании матчем "Вильярреал" - "Барселона" продолжится 17-й тур в первом дивизионе. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Вильярреал" - "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 5,76 - Н 4,43 - П2 1,56

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. "Барселона" приезжает на "Мадригал" без потерь в составе, если не считать запасного вратаря Силлессена. А вот у "Вильярреала" проблем предостаточно: Бакамбу уехал на кубок Африки, Сольдадо и Черышев продолжают восстанавливаться от травм, а готовность выйти на поле Виктора Руиса и Бруно Сориано под большим вопросом. "Барсе" пора исправляться за поражение в кубковом матче в Бильбао.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вильярреал" - "Барселона".

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