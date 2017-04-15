Букмекеры прогнозируют поражение "Спортинга" от "Реала"

В чемпионате Испании матчем "Спортинг" - "Реал" продолжится 32-й тур в первом дивизионе. Начало - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Спортинг" - "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 6,43 - Н 4,87 - П2 1,45

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. Перед ответной игрой с "Баварией" Зинедин Зидан наверняка даст отдохнуть кому-то из основных футболистов. Есть и вынужденные потери: Бэйл не сыграет в Хихоне из-за микротравмы, Карвахаль – из-за дисквалификации, а травмы Варана и Пепе оставили "Реал" лишь с двумя центральными защитниками – Серхио Рамосом и Начо. Логичным было бы предоставить отдых Криштиану Роналду. Ведь если португалец получит в Хихоне желтую карточку, то заработает дисквалификацию на следующий матч против "Барселоны", ближайшего преследователя "Реала" в турнирной таблице".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спортинг" - "Реал".