Букмекеры прогнозируют поражение "Севильи" от "Барселоны"

В чемпионате Испании матчем "Севилья" - "Барселона" завершится 11-й тур в первом дивизионе. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Севилья" - "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 5,18 - Н 4,47 - П2 1,58

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:1. "Четвертая команда чемпионата принимает вторую! "Севилья" одержала дома семь побед в семи матчах чемпионата и Лиги чемпионов. Единственный раз при Хорхе Сампаоли красно-белые не побеждали на "Рамон Санчес Писхуане" в самом первом поединке сезона – против как раз "Барселоны" в Суперкубке Испании (0:2). С тех пор команда Сампаоли стала куда сильнее, а чемпионы испытывают сейчас проблемы и с качеством игры, и с травмами – на выезде не поедут Пике, Жорди Альба, Матье, Алейш Видаль и Иньеста. Андалусийцы в прошлом чемпионате смогли выиграть дома у "Барсы" 2:1, а сезоном ранее закончили противостояние вничью 2:2, отыгравшись после 0:2 по итогам первого получаса. Скорее всего, к матчу с "Барселоной" успеет восстановиться мотор обновленной "Севильи" Насри. В общем, команду Луиса Энрике ждет тяжелое испытание".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Севилья" - "Барселона".