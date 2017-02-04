Букмекеры прогнозируют поражение "Сельты" от "Реала"

В чемпионате Испании матчем "Сельта" - "Реал" в воскресенье продолжится 21-й тур. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Сельта" - "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 5,79 - Н 4,61 - П2 1,52

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. "Реалу" повезло с датой матча – все мысли футболистов и тренеров "Сельты" заняты полуфиналом кубка Короля. Возможность приблизиться к первому в истории клуба трофею заставляет "Сельту" дать отдых многим основным футболистам в игре против "Реала". "Сливочных" "Сельта" уже обыгрывала как раз в том же кубке, теперь галисийцам важнее обыграть "Алавес". У "Реала" вернулись в общую группу Марселу и Модрич, однако Зинедин Зидан – не сторонник слишком раннего предоставления игровой практики для только что восстановившихся футболистов. В лазарете по-прежнему Карвахаль и Бэйл, но валлиец восстанавливается с опережением графика. Из-за дисквалификации в Виго не сыграет Кроос.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Сельта" - "Реал".