Букмекеры прогнозируют поражение "Сельты" от "Барселоны"

В чемпионате Испании матчем "Сельта" - "Барселона" завершится 7-й тур в первом дивизионе. Начало - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Сельта" - "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 7,45 - Н 4,89 - П2 1,41

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2. В прошлом сезоне "Сельта" обыграла дома "Барселону" 4:1, а сейчас галисийцы смогли сберечь силы многих лидеров, начав матч с "Панатинаикосом" в четверг в не самом оптимальном составе. Но стоило выйти на поле Яго Аспасу и Вассу, как греки сразу же получили два гола. "Сельта" сейчас на ходу – все три победы текущего сезона галисийцы одержали в своих трех последних матчах. "Барселона" же вынуждена обходиться без Месси и Юмтити. Каталонцев ждет потенциально тяжелый матч, но Лионеля есть кем заменить – Арда Туран и Рафинья отлично вышли на замену в Менхенгладбахе.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Сельта" - "Барселона".