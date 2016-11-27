Букмекеры прогнозируют поражение "Реал Сосьедад" от "Барселоны"

В чемпионате Испании матчем "Реал Сосьедад" - "Барселона" продолжится 13-й тур в первом дивизионе. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал Сосьедад" - "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 6,04 - Н 4,69 - П2 1,51

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2. Команду Луиса Энрике ждет весьма непростой поединок в городе, где совсем недавно два безответных гола пропустил славящийся крепкой обороной "Атлетико". Команда из Сан-Себастьяна выдала серию из четырех побед и взобралась на пятое место, причем в лигочемпионскую зону она не попадает лишь из-за худшей, чем у "Вильяррела", разности забитых и пропущенных мячей. Но самое главное – крайне печальная для "Барселоны" статистика матчей на "Аноэте". Если вынести за скобки кубковую ничью двухлетней давности, выяснится: каталонцы потерпели здесь четыре поражения подряд, а последнюю победу добыли в мае 2007-го, когда отличились Иньеста и Это’О. Терять очки перед класико "Барсе" нельзя, но риск новой осечки даже после возвращения Месси и Луиса Суареса весьма высок.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал Сосьедад" - "Барселона".