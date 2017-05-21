Букмекеры прогнозируют поражение "Малаги" в матче с "Реалом"

Матчем "Малага" - "Реал" сегодня завершится чемпионат Испании. Начало - в 21:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Малага" - "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 9,22 - Н 6,79 - П2 1,26

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. После победы "Реала" в среду в перенесенном матче в Виго "сливочным" достаточно даже ничьей для обеспечения чемпионства. При этом мадридцы едут к команде, возглавляемой их же легендой Мичелом, который вслед за президентом "Малаги" Аль-Тани признался, что категорически не хочет, чтобы "Барселона" выиграла чемпионат. Пожалуй, едва ли у "сливочных" могут возникнуть какие-то проблемы в этом матче. Не приходится сомневаться в том, что поездка в Малагу принесет команде Зинедина Зидана чемпионский титул. В списке травмированных у "Реала" только Карвахаль и Бэйл.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Малага" - "Реал".