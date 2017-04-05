Букмекеры прогнозируют поражение "Леганеса" от "Реала"

В чемпионате Испании матчем "Леганес" - "Реал" продолжится 30-й тур в первом дивизионе. Начало - в 22:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Леганес" - "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 8,49 - Н 5,15 - П2 1,37

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:2. "Леганес" умеет преподносить сюрпризы. Эта команда не проигрывает на протяжении четырех туров, в которых добилась ничьих пусть и с переживающими непростой период, но все равно находящимися на принципиально ином уровне "Реал Сосьедадом" и "Севильей". При этом в четырех турах новичок ла лиги пропустил лишь два мяча. Наверное, столько же хозяева получат и от "Реала", который в преддверии дерби и сражений с "Баварией" в Лиге чемпионов играет в энергосберегающем режиме, что не мешает ему на классе стабильно пополнять очковую копилку.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Леганес" - "Реал".