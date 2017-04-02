Букмекеры прогнозируют поражение "Гранады" от "Барселоны"

В чемпионате Испании матчем "Гранада" - "Барселона" продолжится 29-й тур в первом дивизионе. Начало - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Гранада" - "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 11,0 - Н 7,16 - П2 1,21

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 0:2. Отборочный турнир ЧМ-2018 в Южной Америке – вечная головная боль Луиса Энрике. После тяжелых перелетов звездное атакующее трио в лице Месси, Неймара и Луиса Суареса возвращается в клуб в состоянии выжатых лимонов. А так как тренер строил игры с явным акцентом на индивидуальное мастерство своих звезд, это приносило проблемы. Поэтому очень интересно посмотреть, удастся ли минимизировать потери в качестве с отлично работающей с недавних пор схемой 3-4-3. С другой стороны, 19-я команда чемпионата не выглядит лакмусовой бумажкой – побеждать в Гранаде "Барса" обязана при любых раскладах.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Гранада" - "Барселона".