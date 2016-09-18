Букмекеры прогнозируют поражение "Эспаньола" от "Реала"

В чемпионате Испании матчем "Эспаньол" - "Реал" продолжится 4-й тур в первом дивизионе. Начало - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Эспаньол" - "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 7,46 - Н 5,17 - П2 1,38

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:4. Мадридскому "Реалу" традиционно легко даются матчи на стадионе "Корнелья – Эль Прат". Тут можно и дать передохнуть лидерам. Скорее всего, Бэйла поберегут из-за микротравмы, и на правом фланге стоит ждать Лукаса Васкеса либо Хамеса Родригеса, а хорват Ковачич имеет хорошие шансы выйти в стартовом составе вместо Крооса либо Модрича. Почти наверняка Мората появиться с первых минут вместо Бензема. Общая тенденция очевидна – главные неудачники матча против лиссабонского "Спортинга" уступают места в составе тем, кто удачно вышел на замену и переломил ход той встречи. Стоит помнить о том, что "Эспаньол" – один из традиционно любимейших "клиентов" для Криштиану Роналду. В частности, ровно год назад португалец забил пять голов на стадионе "Эспаньола". У "попугаев" в этом сезоне слишком слабая оборона, чтобы доставлять проблемы "Реалу", а теперь вдобавок еще и дисквалифицирован опорник Хави Фуэго.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Эспаньол" - "Реал".