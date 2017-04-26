Букмекеры прогнозируют поражение "Депортиво" в матче с "Реалом"

В чемпионате Испании матчем "Депортиво" - "Реал" продолжится 34-й тур в первом дивизионе. Начало - в 22:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Депортиво" - "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 7,40 - Н 5,18 - П2 1,39

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2. Важнейший матч для "Реала". В оставшихся шести турах мадридцам можно потерять два очка, но если они недосчитаются трех, то откроют "Барселоне" прямую дорогу к чемпионскому титулу. Между тем на "Риасоре" в этом сезоне "Барселона" уступила, а "Атлетико" свел дело вничью. "Депортиво" пока еще далек от окончательного решения задачи сохранения места в элите, так что с мотивацией у галисийцев не должно быть проблем.

Главная новость для "Реала" – возвращение в строй после травмы Варана. Это случилось очень вовремя – Серхио Рамос как раз заработал в прошлом туре красную карточку, и "Реал" остался бы лишь с одним центральным защитником (Начо), если бы не восстановление француза. А вот новости о здоровье Бэйла плохие – валлиец из-за рецидива травмы голеностопа выбыл из строя на три недели и, вероятнее всего, пропустит оба полуфинала Лиги чемпионов и три тура национального чемпионата.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Депортиво" - "Реал".