Букмекеры прогнозируют поражение "Депортиво" в матче с "Барселоной"

В чемпионате Испании матчем "Бетис" - "Барселона" продолжится 27-й тур в первом дивизионе. Начало - в 18:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Депортиво" - "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 12,00 - Н 6,72 - П2 1,22

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:3. "Барса" потратила слишком много эмоций в среду в матче с "ПСЖ". Победный шестой гол каталонцы праздновали, кажется, даже активнее, чем выигрыш берлинского финала Лиги чемпионов. "Депортиво" мог бы воспользоваться преимуществом в свежести, но галисийцы в среду тоже провели тяжелый матч – перенесенную игру против "Бетиса" (1:1). После подвига в Лиге чемпионов "Барсе" будет непросто настроиться на стандартный матч, но сделать это необходимо, если каталонцы намерены продолжать борьбу за чемпионский титул. В четырех последних визитах "Барсы" в Ла-Корунью каталонцы каждый раз выигрывали при очень высокой результативности – 8:0 в прошлом сезоне, 4:0 в позапрошлом, и 5:4 и 4:0 в двух более ранних матчах, еще до командировки "Депортиво" в сегунду.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Депортиво" - "Барселона".