Букмекеры прогнозируют поражение "Бетиса" в матче с "Барселоной"

В чемпионате Испании матчем "Бетис" - "Барселона" продолжится 20-й тур в первом дивизионе. Начало - в 14:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Бетис" - "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 10,00 - Н 6,18 - П2 1,26

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2. Семь последних матчей межу этими соперниками завершились семью победами "Барселоны". Но сейчас каталонцы окажутся в не самой комфортной ситуации – в четверг вечером они встречались в Кубке с "Реал Сосьедад", и времени на восстановление было мало как никогда.

Между тем возможности для ротации состава у Луиса Энрике ограничены – в средней линии много травм (Бускетс, Иньеста, Рафинья), а в линии атаки просто нет достойных замен для Месси, Луиса Суареса и Неймара. Так что у "Бетиса" будет преимущество в свежести. Однако севильцы ослаблены травмами ключевых футболистов атаки – Хоакина и Санабрии.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бетис" - "Барселона".