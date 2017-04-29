Букмекеры прогнозируют победу "Реала" в матче с "Валенсией"

В чемпионате Испании матчем "Реал" - "Валенсия" продолжится 35-й тур в первом дивизионе. Начало - в 17:15 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Валенсия"

Коэффициенты Winline: П1 1,15 - Н 7,96 - П2 11,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 3:1. В прошлом туре "Реал" выиграл в Ла-Корунье по сути вторым составом, так что теперь логично ждать на поле основных футболистов. Вот только уже в следующий вторник "бланкос" предстоит первый полуфинал Лиги чемпионов с "Атлетико", так что Зинедин Зидан наверняка не станет по максимуму загружать всех лидеров. Логично, например, дать отдохнуть бразильцу Марселу, который играл против "Депортиво". Что касается "Валенсии", то она обыграла "Реал" в февральском матче первого круга – 2:1, да и вообще отнимала очки у "Королевского клуба" в пяти из шести последних очных встречах. Впечатляющий результат. При этом в семи последних матчах против "Реала" валенсийцы каждый раз забивали ровно по два гола. Однако у "Валенсии" есть важные потери – дисквалификации на этот тур заработали Жоау Канселу и Дзадза.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Валенсия".