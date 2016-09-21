Букмекеры прогнозируют победу "Барселоны" над "Атлетико"

В чемпионате Испании матчем "Барселона" - "Атлетико" продолжится 5-й тур в первом дивизионе. Начало - в 23:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Атлетико"

Коэффициенты Winline: П1 1,65 - Н 4,05 - П2 5,38

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:1. Два последних чемпиона Испании слегка притормозили на старте чемпионата. Тот из них, кто не выиграет этот матч (или же обе команды в случае ничьей), уже всерьез отстанет от "Реала". Так что ставки велики. С тех пор, как Луис Энрике возглавил "Барселону", он одержал семь побед в восьми матчах против "Атлетико". Вот только самая последняя встреча была как раз проиграна "Барселоной" – 0:2 на "Висенте Кальдероне" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Судя по инсайдам с тренировок "Атлетико", Диего Симеоне намерен выпустить атакующее трио – к основным французским форвардом Гризманну и Гамейро добавится бельгиец Феррейра-Карраско. Это наиболее атакующий вариант игры "Атлетико". А вот Луис Энрике едва ли пойдет на сюрпризы типа игры в три защитника, как в последнем туре против "Леганеса".

Два последних матча "Барселона" выиграла с общим счетом 12:1, а "Атлетико" в трех последних играх разгромил соперников с общим счетом 10:0. Команды в хорошей форме, а на поле сойдутся сразу трое из четверых футболистов, лидирующих сейчас в бомбардирской гонке – это Месси, Луис Суарес и Гризманн. Помимо них, четыре гола также забил Рубен Кастро из "Бетиса".

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Атлетико".