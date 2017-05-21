Букмекеры прогнозируют крупную победу "Барселоны" в матче с "Эйбаром"

Матчем "Барселона" - "Эйбар" сегодня завершится чемпионат Испании. Начало - в 21:00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Эйбар"

Коэффициенты Winline: П1 1,07 - Н 13,0 - П2 28,0

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 4:1. У "Барсы" наметились проблемы в центре обороны – Пике и Маскерано пропускают последние тренировки из-за травм, а Матье был навсегда отстранен даже от тренировок после провала в туринском четвертьфинале Лиги чемпионов. Так что шансы "Эйбара" на гол повышаются, да и вообще баски – это прекрасно обученная команда, способная играть куда лучше своих объективных возможностей. Но против злой "Барселоны" шансов у гостей немного. После победы в класико 3:2 каталонцы выиграли четыре следующих матчах исключительно с крупным счетом.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Эйбар".