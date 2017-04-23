Букмекеры отдают предпочтение "Реалу" в класико с "Барселоной"

В чемпионате Испании матчем за лидерство "Реал" - "Барселона" продолжится 33-й тур в первом дивизионе. Начало - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Барселона"

Коэффициенты Winline: П1 2,07 - Н 3,76 - П2 3,02

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 2:2. Любой результат класико, кроме победы "Барселоны", будет означать практически финал в чемпионской гонке. Команда Луиса Энрике будет вынуждена играть только на победу на чужом поле. С другой стороны, "Реал" тоже полон желания поставить как можно более эффектную точку в борьбе за титул. Прошлое домашнее класико мадридцы проиграли 0:4, так что желание наконец расправиться дома с "Барсой" будет у "сливочных" огромным.

Преимущество мадридцев еще и в лишнем дне на подготовку к матчу – они проводили ответный четвертьфинал Лиги чемпионов на сутки раньше "Барсы". Но играли там дополнительные полчаса. К класико ожидается возращение в строй Бэйла, но зато у "Реала" проблемы в центре обороны – травмы Варана и Пепе вынудили Серхио Рамоса и Начо играть без замен в жесточайшем графике. У "Барселоны" оборона тоже не блещет, так что есть все основания ждать богатого на голы матчи. Собственно, класико в последние годы вообще очень результативны – начиная с сезона 2011/12 "Барса" и "Реал" наколотили друг другу 73 гола за 20 матчей – в среднем по 3,65 за матч. И лишь раз за эти 20 матчей какому-либо вратарю удалось не пропустить – это был чилиец Клаудио Браво в последнем мадридском класико.

У "Барселоны" главная потеря – дисквалификация Неймара. А учитывая травму и еще одного Олимпийского чемпиона – Рафиньи, логично предположить, что "Барса" снова выберет схему 4-3-3. Против "Ювентуса" это не принесло результата, но теперь задача перед каталонцами стоит куда более реалистическая – хватит и лишь одного гола преимущества.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".