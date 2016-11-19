Букмекеры отдают предпочтение "Атлетико" в дерби с "Реалом"

В чемпионате Испании мадридским дерби "Атлетико" - "Реал" продолжится 12-й тур в первом дивизионе. Начало - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Атлетико" - "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 2,41 - Н 3,37 - П2 3,05

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:1. Дерби, как и голова, предмет тонкий. Исследованию не подлежит. Тем более после перерыва на матчи сборных. Он едва не лишил "матрасников" Гризманна, однако француз обещает сыграть в субботу в специально изготовленных к матчу бутсах. "Реал" же, лишившись до нового года Крооса, на месяц потерял Морату, а в каком состоянии подойдут к игре выздоравливающие футболисты, неизвестно. Только на днях вернулся в общую группу Бензема, восемь официальных игр пропустил Сехио Рамос, никогда не проигрывавший на "Висенте Кальдерон" в матчах чемпионата. Защитник может войти в историю, ведь это последнее дерби на нынешнем стадионе "Атлетико", который летом переедет на новую арену. Для Зинедина Зидана это будет первое в качестве тренера гостевое дерби. Пока же, если вынести за скобки победную серию пенальти в финале Лиги чемпионов, в игровое время Диего Симеоне он не побеждал. Перед ничьей на "Сан-Сиро" было февральское поражение на "Сантьяго Бернабеу".

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Реал".