10:30 | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Осасуной" с коэффициентом 1,06

"Реал" – "Осасуна". Фото AFP
"Реал" – "Осасуна". Фото AFP
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10 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Осасуна". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Осасуна"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,06 – Н 13,00 – П2 38,00

Трансляция матча "Реал" – "Осасуна" 10 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Осасуна".

Прямая трансляция матча "Реал" – "Осасуна" 10 сентября на канале, "Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=4-2, 46 – 15.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

1 июня 2013 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Осасуна"

4:2

14 декабря 2013 года

Чемпионат Испании

"Осасуна" – "Реал"

2:2

10 января 2014 года

1/8 Кубка Испании

"Реал" – "Осасуна"

2:0

16 января 2014 года

1/8 Кубка Испании

"Осасуна" – "Реал"

0:2

26 апреля 2014 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Осасуна"

4:0

Прогноз "СЭ"

Криштиану Роналду возвращается! Лидер "Реала" готов впервые выйти на поле после травмы в финальном матче чемпионата Европы. Вместе с Роналду в заявку "сливочных" включен Бензема. При этом Зинедин Зидан оставил вне заявки южноамериканских футболистов, позже всех вернувшихся из расположения своих сборных. Марселу, Каземиру и Хамес Родригес не сыграют против "Осасуны" и готовятся к стартовой игре Лиги чемпионов. Кроме того, травмированы Кейлор Навас и Иско. Однако едва ли эти потери помешают "Реалу" обыграть дома выходца из сегунды. В случае победы "Реал" повторит клубный рекорд по количеству побед подряд в чемпионате – их станет 15, с учетом прошлого сезона.

Прогноз "СЭ" – 3:0.

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