Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Осасуной" с коэффициентом 1,06

10 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Осасуна". Начало – в 17:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Осасуна"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,06 – Н 13,00 – П2 38,00
Трансляция матча "Реал" – "Осасуна" 10 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Осасуна".
Прямая трансляция матча "Реал" – "Осасуна" 10 сентября на канале, "Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=4-2, 46 – 15.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
1 июня 2013 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Осасуна"
|
4:2
|
14 декабря 2013 года
|
Чемпионат Испании
|
"Осасуна" – "Реал"
|
2:2
|
10 января 2014 года
|
1/8 Кубка Испании
|
"Реал" – "Осасуна"
|
2:0
|
16 января 2014 года
|
1/8 Кубка Испании
|
"Осасуна" – "Реал"
|
0:2
|
26 апреля 2014 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Осасуна"
|
4:0
Прогноз "СЭ"
Криштиану Роналду возвращается! Лидер "Реала" готов впервые выйти на поле после травмы в финальном матче чемпионата Европы. Вместе с Роналду в заявку "сливочных" включен Бензема. При этом Зинедин Зидан оставил вне заявки южноамериканских футболистов, позже всех вернувшихся из расположения своих сборных. Марселу, Каземиру и Хамес Родригес не сыграют против "Осасуны" и готовятся к стартовой игре Лиги чемпионов. Кроме того, травмированы Кейлор Навас и Иско. Однако едва ли эти потери помешают "Реалу" обыграть дома выходца из сегунды. В случае победы "Реал" повторит клубный рекорд по количеству побед подряд в чемпионате – их станет 15, с учетом прошлого сезона.
Прогноз "СЭ" – 3:0.