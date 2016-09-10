Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Осасуной" с коэффициентом 1,06

10 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Осасуна". Начало – в 17:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Осасуна"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,06 – Н 13,00 – П2 38,00

Трансляция матча "Реал" – "Осасуна" 10 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Осасуна".

Прямая трансляция матча "Реал" – "Осасуна" 10 сентября на канале, "Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +14=4-2, 46 – 15.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 1 июня 2013 года Чемпионат Испании "Реал" – "Осасуна" 4:2 14 декабря 2013 года Чемпионат Испании "Осасуна" – "Реал" 2:2 10 января 2014 года 1/8 Кубка Испании "Реал" – "Осасуна" 2:0 16 января 2014 года 1/8 Кубка Испании "Осасуна" – "Реал" 0:2 26 апреля 2014 года Чемпионат Испании "Реал" – "Осасуна" 4:0

Прогноз "СЭ"

Криштиану Роналду возвращается! Лидер "Реала" готов впервые выйти на поле после травмы в финальном матче чемпионата Европы. Вместе с Роналду в заявку "сливочных" включен Бензема. При этом Зинедин Зидан оставил вне заявки южноамериканских футболистов, позже всех вернувшихся из расположения своих сборных. Марселу, Каземиру и Хамес Родригес не сыграют против "Осасуны" и готовятся к стартовой игре Лиги чемпионов. Кроме того, травмированы Кейлор Навас и Иско. Однако едва ли эти потери помешают "Реалу" обыграть дома выходца из сегунды. В случае победы "Реал" повторит клубный рекорд по количеству побед подряд в чемпионате – их станет 15, с учетом прошлого сезона.

Прогноз "СЭ" – 3:0.