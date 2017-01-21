12:20 | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Малагой" с коэффициентом 1,15

"Реал" – "Малага". Фото REUTERS
"Реал" – "Малага". Фото REUTERS
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21 января состоится матч 19-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Малага". Начало – в 18:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Малага"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,15 – Н 9,14 – П2 16,00

Трансляция матча "Реал" – "Малага" 21 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Малага".

Прямая трансляция матча "Реал" – "Малага" 21 января на канале "Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=4-1, 49 – 17.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

15 марта 2014 года

Чемпионат Испании

"Малага" – "Реал"

0:1

29 ноября 2014 года

Чемпионат Испании

"Малага" – "Реал"

1:2

18 апреля 2015 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Малага"

3:1

26 сентября 2015 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Малага"

0:0

21 февраля 2016 года

Чемпионат Испании

"Малага" – "Реал"

1:1

Прогноз "СЭ"

Команда Зинедина Зидана подошла к этому матчу с двумя поражениями подряд, а "Малага" – с тремя. Важной потерей для "Реала" стала травма Карвахаля. Примерно на месяц основным правым защитником вынужденно стал Данилу, проваливший прошлую игру против "Сельты". Также травмированы Пепе, Хамес Родригес и Бэйл. Впрочем, у "Малаги" потерь куда больше. В том числе не сыграет по условиям аренды Диего Льоренте, принадлежащий "Реалу".

Прогноз "СЭ" – 4:1.

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