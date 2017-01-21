Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Малагой" с коэффициентом 1,15

21 января состоится матч 19-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Малага". Начало – в 18:15 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Малага"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,15 – Н 9,14 – П2 16,00
Трансляция матча "Реал" – "Малага" 21 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Малага".
Прямая трансляция матча "Реал" – "Малага" 21 января на канале "Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=4-1, 49 – 17.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
15 марта 2014 года
|
Чемпионат Испании
|
"Малага" – "Реал"
|
0:1
|
29 ноября 2014 года
|
Чемпионат Испании
|
"Малага" – "Реал"
|
1:2
|
18 апреля 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Малага"
|
3:1
|
26 сентября 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Малага"
|
0:0
|
21 февраля 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Малага" – "Реал"
|
1:1
Прогноз "СЭ"
Команда Зинедина Зидана подошла к этому матчу с двумя поражениями подряд, а "Малага" – с тремя. Важной потерей для "Реала" стала травма Карвахаля. Примерно на месяц основным правым защитником вынужденно стал Данилу, проваливший прошлую игру против "Сельты". Также травмированы Пепе, Хамес Родригес и Бэйл. Впрочем, у "Малаги" потерь куда больше. В том числе не сыграет по условиям аренды Диего Льоренте, принадлежащий "Реалу".
Прогноз "СЭ" – 4:1.