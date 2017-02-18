Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Эспаньолом" с коэффициентом 1,18

18 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Эспаньол". Начало – в 18:15 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Эспаньол"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,18 – Н 7,74 – П2 16,00
Трансляция матча "Реал" – "Эспаньол" 18 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Эспаньол".
Прямая трансляция матча "Реал" – "Эспаньол" 18 февраля на канале "Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +20=3-2, 65 – 14.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
10 января 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Эспаньол"
|
3:0
|
17 мая 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Эспаньол" – "Реал"
|
1:4
|
12 сентября 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Эспаньол" – "Реал"
|
0:6
|
31 января 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Эспаньол"
|
6:0
|
18 сентября 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Эспаньол" – "Реал"
|
0:2
Прогноз "СЭ"
"Попугаи" традиционно являются легкой добычей для "Реала": девять последних очных матчей закончились девятью победами мадридцев. Более того: в шести последних играх против "Эспаньола" "Реал" наколотил 24 гола. Даже усталость после матча Лиги чемпионов не должна помешать "сливочным" легко разделаться со второй командой Каталонии.
Тем более, что у Зинедина Зидана есть хорошие возможности для ротации состава: микротравма есть только у Серхио Рамоса, все остальные футболисты в строю. Бэйл наверняка уже готов к первому выходу на поле c ноября, Иско отдыхал в прошлой игре, Лукас Васкес и Мората получили в ней немного игрового времени. Наконец, Начо и Ковачич имеют хорошие шансы попасть в основу для передышки лидеров, чьи силы будут нужнее 18 февраля – в день перенесенного матча на "Месталье".
Прогноз "СЭ" – 3:1.