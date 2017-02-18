Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Эспаньолом" с коэффициентом 1,18

18 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Эспаньол". Начало – в 18:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Эспаньол"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,18 – Н 7,74 – П2 16,00

Трансляция матча "Реал" – "Эспаньол" 18 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Эспаньол".

Прямая трансляция матча "Реал" – "Эспаньол" 18 февраля на канале "Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +20=3-2, 65 – 14.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 10 января 2015 года Чемпионат Испании "Реал" – "Эспаньол" 3:0 17 мая 2015 года Чемпионат Испании "Эспаньол" – "Реал" 1:4 12 сентября 2015 года Чемпионат Испании "Эспаньол" – "Реал" 0:6 31 января 2016 года Чемпионат Испании "Реал" – "Эспаньол" 6:0 18 сентября 2016 года Чемпионат Испании "Эспаньол" – "Реал" 0:2

Прогноз "СЭ"

"Попугаи" традиционно являются легкой добычей для "Реала": девять последних очных матчей закончились девятью победами мадридцев. Более того: в шести последних играх против "Эспаньола" "Реал" наколотил 24 гола. Даже усталость после матча Лиги чемпионов не должна помешать "сливочным" легко разделаться со второй командой Каталонии.

Тем более, что у Зинедина Зидана есть хорошие возможности для ротации состава: микротравма есть только у Серхио Рамоса, все остальные футболисты в строю. Бэйл наверняка уже готов к первому выходу на поле c ноября, Иско отдыхал в прошлой игре, Лукас Васкес и Мората получили в ней немного игрового времени. Наконец, Начо и Ковачич имеют хорошие шансы попасть в основу для передышки лидеров, чьи силы будут нужнее 18 февраля – в день перенесенного матча на "Месталье".

Прогноз "СЭ" – 3:1.