15:40 | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Депортиво" с коэффициентом 1,18

"Реал" – "Депортиво". Фото REUTERS
"Реал" – "Депортиво". Фото REUTERS
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10 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Депортиво". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Депортиво"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,18 – Н 7,15 – П2 15,00

Трансляция матча "Реал" – "Депортиво" 10 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Депортиво".

Прямая трансляция матча "Реал" – "Депортиво" 10 декабря на канале "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=1-4, 49 – 18.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

23 февраля 2013 года

Чемпионат Испании

"Депортиво" – "Реал"

1:2

20 сентября 2014 года

Чемпионат Испании

"Депортиво" – "Реал"

2:8

14 февраля 2015 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Депортиво"

2:0

9 января 2016 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Депортиво"

5:0

14 мая 2016 года

Чемпионат Испании

"Депортиво" – "Реал"

0:2

Прогноз "СЭ"

Были времена, когда отметивший в четверг 110-й день рождения "Депор" лишал мадридцев чемпионских титулов. Сейчас эта команда на порядок скромнее, хотя она наконец-то научилась забивать после расставания с Лукасом Пересом. Румын Андоне в последних четырех турах отличился пять раз, однако на "Сантьяго Бернабеу" гостям из Ла-Коруньи придется несладко. "Реал" выиграл у этого соперника шесть последних матчей с общим счетом 24:4! То есть, в среднем футболисты "Королевского клуба" за одну игру отличались четыре раза. Подопечные Зинедина Зидана просто не имеют право оступиться в тот момент, когда от клубного рекорда по продолжительности беспроигрышной серии остается один шаг.

Прогноз "СЭ" – 4:1.

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