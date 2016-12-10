Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Депортиво" с коэффициентом 1,18

10 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Депортиво". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Депортиво"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,18 – Н 7,15 – П2 15,00
Трансляция матча "Реал" – "Депортиво" 10 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Депортиво".
Прямая трансляция матча "Реал" – "Депортиво" 10 декабря на канале "Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +13=1-4, 49 – 18.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
23 февраля 2013 года
|
Чемпионат Испании
|
"Депортиво" – "Реал"
|
1:2
|
20 сентября 2014 года
|
Чемпионат Испании
|
"Депортиво" – "Реал"
|
2:8
|
14 февраля 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Депортиво"
|
2:0
|
9 января 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Депортиво"
|
5:0
|
14 мая 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Депортиво" – "Реал"
|
0:2
Прогноз "СЭ"
Были времена, когда отметивший в четверг 110-й день рождения "Депор" лишал мадридцев чемпионских титулов. Сейчас эта команда на порядок скромнее, хотя она наконец-то научилась забивать после расставания с Лукасом Пересом. Румын Андоне в последних четырех турах отличился пять раз, однако на "Сантьяго Бернабеу" гостям из Ла-Коруньи придется несладко. "Реал" выиграл у этого соперника шесть последних матчей с общим счетом 24:4! То есть, в среднем футболисты "Королевского клуба" за одну игру отличались четыре раза. Подопечные Зинедина Зидана просто не имеют право оступиться в тот момент, когда от клубного рекорда по продолжительности беспроигрышной серии остается один шаг.
Прогноз "СЭ" – 4:1.