11:15 | ФУТБОЛ — Испания

Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Атлетико" с коэффициентом 1,71

"Реал" – "Атлетико". Фото AFP
"Реал" – "Атлетико". Фото AFP
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8 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Атлетико". Начало – в 17:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Атлетико"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,71 – Н 3,97 – П2 4,96

Трансляция матча "Реал" – "Атлетико" 8 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Атлетико".

Прямая трансляция матча "Реал" – "Атлетико" 8 апреля на канале "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +21=9-8, 64 – 38.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

22 апреля 2015 года

1/4 финала ЛЧ

"Реал" – "Атлетико"

1:0

4 октября 2015 года

Чемпионат Испании

"Атлетико" – "Реал"

1:1

27 февраля 2016 года

Чемпионат Испании

"Реал" – "Атлетико"

0:1

28 мая 2016 года

Финал ЛЧ

"Реал" – "Атлетико"

1:1, ПЕН. – 5:3

19 ноября 2016 года

Чемпионат Испании

"Атлетико" – "Реал"

0:3

Прогноз "СЭ"

К мадридскому дерби отдохнули Карвахаль, Кроос, Бэйл, Бензема и Роналду – все они пропускали прошлый матч в Леганесе. "Атлетико", напротив, провел прошлый тур основным составом, но матч "индейцев" против "Реал Сосьедад" проходил на сутки ранее. Так что команда Диего Симеоне имела достаточно времени на восстановление.

Последние мадридские дерби были в целом малорезультативными. В шести последних матчах лишь раз какой-либо из команд удавалось забить более одного мяча. Это сделал "Реал" в матче первого круга, разгромив "матрасников" 3:0 с помощью хет-трика Криштиану Роналду. Списки потерь у соперников сейчас не слишком существенны. У "Реала" травмирован только Варан, а у "Атлетико" в списке потерь в основном игроки ротации, а из основных футболистов только Гамейро может пропустить матч, но есть и шансы на его участие в дерби. "Атлетико" подошел к матчу с серией из пяти подряд побед в чемпионате. Ровно столько же выигрышей кряду и у "Реала".

Прогноз "СЭ" – 1:1.

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