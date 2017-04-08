Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Атлетико" с коэффициентом 1,71

8 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Атлетико". Начало – в 17:15 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Атлетико"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,71 – Н 3,97 – П2 4,96
Трансляция матча "Реал" – "Атлетико" 8 апреля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Атлетико".
Прямая трансляция матча "Реал" – "Атлетико" 8 апреля на канале "Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +21=9-8, 64 – 38.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
22 апреля 2015 года
|
1/4 финала ЛЧ
|
"Реал" – "Атлетико"
|
1:0
|
4 октября 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Атлетико" – "Реал"
|
1:1
|
27 февраля 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Реал" – "Атлетико"
|
0:1
|
28 мая 2016 года
|
Финал ЛЧ
|
"Реал" – "Атлетико"
|
1:1, ПЕН. – 5:3
|
19 ноября 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Атлетико" – "Реал"
|
0:3
Прогноз "СЭ"
К мадридскому дерби отдохнули Карвахаль, Кроос, Бэйл, Бензема и Роналду – все они пропускали прошлый матч в Леганесе. "Атлетико", напротив, провел прошлый тур основным составом, но матч "индейцев" против "Реал Сосьедад" проходил на сутки ранее. Так что команда Диего Симеоне имела достаточно времени на восстановление.
Последние мадридские дерби были в целом малорезультативными. В шести последних матчах лишь раз какой-либо из команд удавалось забить более одного мяча. Это сделал "Реал" в матче первого круга, разгромив "матрасников" 3:0 с помощью хет-трика Криштиану Роналду. Списки потерь у соперников сейчас не слишком существенны. У "Реала" травмирован только Варан, а у "Атлетико" в списке потерь в основном игроки ротации, а из основных футболистов только Гамейро может пропустить матч, но есть и шансы на его участие в дерби. "Атлетико" подошел к матчу с серией из пяти подряд побед в чемпионате. Ровно столько же выигрышей кряду и у "Реала".
Прогноз "СЭ" – 1:1.