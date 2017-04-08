Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Атлетико" с коэффициентом 1,71

8 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Испании "Реал" – "Атлетико". Начало – в 17:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Реал" – "Атлетико"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,71 – Н 3,97 – П2 4,96

Трансляция матча "Реал" – "Атлетико" 8 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Атлетико".

Прямая трансляция матча "Реал" – "Атлетико" 8 апреля на канале "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +21=9-8, 64 – 38.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 22 апреля 2015 года 1/4 финала ЛЧ "Реал" – "Атлетико" 1:0 4 октября 2015 года Чемпионат Испании "Атлетико" – "Реал" 1:1 27 февраля 2016 года Чемпионат Испании "Реал" – "Атлетико" 0:1 28 мая 2016 года Финал ЛЧ "Реал" – "Атлетико" 1:1, ПЕН. – 5:3 19 ноября 2016 года Чемпионат Испании "Атлетико" – "Реал" 0:3

Прогноз "СЭ"

К мадридскому дерби отдохнули Карвахаль, Кроос, Бэйл, Бензема и Роналду – все они пропускали прошлый матч в Леганесе. "Атлетико", напротив, провел прошлый тур основным составом, но матч "индейцев" против "Реал Сосьедад" проходил на сутки ранее. Так что команда Диего Симеоне имела достаточно времени на восстановление.

Последние мадридские дерби были в целом малорезультативными. В шести последних матчах лишь раз какой-либо из команд удавалось забить более одного мяча. Это сделал "Реал" в матче первого круга, разгромив "матрасников" 3:0 с помощью хет-трика Криштиану Роналду. Списки потерь у соперников сейчас не слишком существенны. У "Реала" травмирован только Варан, а у "Атлетико" в списке потерь в основном игроки ротации, а из основных футболистов только Гамейро может пропустить матч, но есть и шансы на его участие в дерби. "Атлетико" подошел к матчу с серией из пяти подряд побед в чемпионате. Ровно столько же выигрышей кряду и у "Реала".

Прогноз "СЭ" – 1:1.