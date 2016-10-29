Букмекеры оценивают победу "Реала" над "Алавесом" с коэффициентом 1,23

29 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании "Алавес" – "Реал". Начало – в 17:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Алавес" – "Реал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 13,00 – Н 6,78 – П2 1,23

Трансляция матча "Алавес" – "Реал" 29 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Алавес" – "Реал".

Прямая трансляция матча "Алавес" – "Реал" 29 октября на канале, "Setanta Sports Eurasia".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-2, 0 – 6.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 25 сентября 2005 года Чемпионат Испании "Алавес" – "Реал" 0:3 18 февраля 2006 года Чемпионат Испании "Реал" – "Алавес" 3:0

Прогноз "СЭ"

Пять последних матчей между этими командами закончились пятью победами "Реала" с общей разницей мячей 19:3, но все эти игры были более десяти лет назад. В этом же сезоне "Алавес" просто великолепно выступает против грандов – ничья 1:1 на "Висенте Кальдероне" и победа 2:1 на "Камп Ноу". Однако на сей раз у басков серьезные проблемы с составом – Диего Льоренте не выйдет на поле по условиям своей аренды из "Реала", Лаугардия травмирован до ноября, плюс под вопросом участие в матче Ибаи Гомеса, ключевого атакующего хавбека "Алавеса". Впрочем, у "Реала" травмированных больше – Рамос, Каземиру, Модрич и Карвахаль. Причем последний одновременно еще и дисквалифицирован.

Прогноз "СЭ" – 1:2.