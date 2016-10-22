Букмекеры оценивают победу "Барселоны" над "Валенсией" с коэффициентом 1,41

22 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Испании "Валенсия" – "Барселона". Начало – в 17:15 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Валенсия" – "Барселона"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 7,03 – Н 5,29 – П2 1,41
Трансляция матча "Валенсия" – "Барселона" 22 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" – "Барселона".
Прямая трансляция матча "Валенсия" – "Барселона" 22 октября на канале, "Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +9=11-14, 44 – 67.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
18 апреля 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Валенсия"
|
2:0
|
5 декабря 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Валенсия" – "Барселона"
|
1:1
|
3 февраля 2016 года
|
1/2 Кубка Испании
|
"Барселона" – "Валенсия"
|
7:0
|
10 февраля 2016 года
|
1/2 Кубка Испании
|
"Валенсия" – "Барселона"
|
1:1
|
17 апреля 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Валенсия"
|
1:2
Прогноз "СЭ"
"Валенсия" готовилась к этой игре неделю, тогда как "Барселона" в среду громила "Манчестер Сити", а в четверг – отмечала всей командой в ресторане вручение Луису Суаресу "Золотой бутсы". Игра с англичанами стоила "Барсе" двух основных защитников. Жорди Альба выбыл на две недели, а Пике – на три. У "Валенсии", напротив, большие кадровые проблемы в обороне уже в прошлом – в лазарете остался только Сикейра. Так что обстоятельства благоволят команде Чезаре Пранделли.
Прогноз "СЭ" – 1:2.