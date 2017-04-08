Букмекеры оценивают победу "Барселоны" над "Малагой" с коэффициентом 1,36

8 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Испании "Малага" – "Барселона". Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Малага" – "Барселона"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 8,23 – Н 5,40 – П2 1,36
Трансляция матча "Малага" – "Барселона" 8 апреля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Малага" – "Барселона".
Прямая трансляция матча "Малага" – "Барселона" 8 апреля на канале "Футбол 1".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=4-16, 14 – 51.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
24 сентября 2014 года
|
Чемпионат Испании
|
"Малага" – "Барселона"
|
0:0
|
21 февраля 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Малага"
|
0:1
|
29 августа 2015 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Малага"
|
1:0
|
23 января 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Малага" – "Барселона"
|
1:2
|
19 ноября 2016 года
|
Чемпионат Испании
|
"Барселона" – "Малага"
|
0:0
Прогноз "СЭ"
Каталонцы приезжают на "Росаледу" без дисквалифицированных Пике и Ракитича. Плюс травмированы Арда Туран и Рафинья. "Малаге" в текущем чемпионате уже довелось отнять у "Барсы" два очка на "Камп Ноу". Нулевую ничью бело-синие удержали, заканчивая матч вдевятером. Сейчас "Барса" в куда лучшем состоянии, чем в ноябре, но сине-гранатовые надеются обойтись малой кровью перед следующим матчем против "Ювентуса" в Турине.
Прогноз "СЭ" – 1:2.