Букмекеры оценивают победу "Барселоны" над "Малагой" с коэффициентом 1,36

8 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Испании "Малага" – "Барселона". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Малага" – "Барселона"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 8,23 – Н 5,40 – П2 1,36

Трансляция матча "Малага" – "Барселона" 8 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Малага" – "Барселона".

Прямая трансляция матча "Малага" – "Барселона" 8 апреля на канале "Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=4-16, 14 – 51.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 24 сентября 2014 года Чемпионат Испании "Малага" – "Барселона" 0:0 21 февраля 2015 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Малага" 0:1 29 августа 2015 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Малага" 1:0 23 января 2016 года Чемпионат Испании "Малага" – "Барселона" 1:2 19 ноября 2016 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Малага" 0:0

Прогноз "СЭ"

Каталонцы приезжают на "Росаледу" без дисквалифицированных Пике и Ракитича. Плюс травмированы Арда Туран и Рафинья. "Малаге" в текущем чемпионате уже довелось отнять у "Барсы" два очка на "Камп Ноу". Нулевую ничью бело-синие удержали, заканчивая матч вдевятером. Сейчас "Барса" в куда лучшем состоянии, чем в ноябре, но сине-гранатовые надеются обойтись малой кровью перед следующим матчем против "Ювентуса" в Турине.

Прогноз "СЭ" – 1:2.