Букмекеры оценивают победу "Барселоны" над "Леганесом" с коэффициентом 1,23

17 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Испании "Леганес" – "Барселона". Начало – в 14:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Леганес" – "Барселона"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 13,00 – Н 6,52 – П2 1,23

Трансляция матча "Леганес" – "Барселона" 17 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Леганес" – "Барселона".

Прямая трансляция матча "Леганес" – "Барселона" 17 сентября на канале, "Футбол 1".

Прогноз "СЭ"

После разгрома шотландского "Селтика" 7:0 каталонцы приезжают в пригород Мадрида в сильнейшем составе. Нет ни травм, ни дисквалификаций. Зато у "Барсы" должно быть четкое понимание того, что недооценка "Леганеса" недопустима. Новички примеры умеют прекрасно обороняться, что они уже доказали заслуженной нулевой ничьей против "Атлетико". По ходу того матча "Леганес" дважды перестраивался и менял тактические схемы, действуя то в пять защитников, то в линию из четверых оборонцев. Как бы то ни было, стадион "Бутарке" все еще ждет первого в своей истории гола в рамках примеры.

Прогноз "СЭ" – 0:2.