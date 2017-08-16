Букмекеры не видят фаворита в матче "Реал" - "Барселона"

Сегодня состоится ответный матч Суперкубка Испании между "Реалом" и "Барселоной". Встреча в Мадриде начнется в 00.00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Реала".
Котировки букмекеров на матч "Реал" - "Барселона"
Прогноз Winline – П1 2.35 – Н 4.00 – П2 2.75
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Барселона".
Прямая трансляция матча "Реал" - "Барселона" – в среду, 16 августа, на канале "Матч ТВ".
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД
"Реал": Навас - Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу - Модрич, Каземиру, Кроос - Бэйл, Бензема, Иско.
"Барселона": Силессен - Нелсон Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба - Ракитич, Бускетс, Д. Суарес - Л. Суарес, Месси, Деулофеу.
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