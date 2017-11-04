Букмекеры не верят в "Севилью" в матче с "Барселоной"

Сегодня состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Севильей". Встреча в Каталонии начнется в 22.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" - "Севилья"

Прогноз Winline – П1 1.22 – Н 7.16 – П2 11.00

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Севилья".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Барселона": тер Штеген - Нелсон Семеду, Пике, Юмтити, Жорди Альба - Деулофеу, Ракитич, Бускетс, Паулинью - Месси, Суарес.

"Севилья": Рико - Меркадо, Лангле, Кьер, Эскудеро - Н'Зонзи, Писарро - Сарабиа, Банега, Нолито - Бен Йеддер.

ПОТЕРИ: Фермален, Видаль, Иньеста, Туран, Рафинья, Дембеле (все - травма) - Каррису, Пареха, Монтойя (все - травма).