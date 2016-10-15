Букмекеры не верят в победу "Депортиво" над "Барселоной"

15 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Депортиво". Начало – в 17:15 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Депортиво"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,12 – Н 9,74 – П2 22,00

Трансляция матча "Барселона" – "Депортиво" 15 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Депортиво".

Прямая трансляция матча "Барселона" – "Депортиво" 15 октября на канале, "Setanta Sports Eurasia".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +11=6-1, 50 – 20.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 9 марта 2013 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Депортиво" 2:0 18 января 2015 года Чемпионат Испании "Депортиво" – "Барселона" 0:4 23 мая 2015 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Депортиво" 2:2 12 декабря 2015 года Чемпионат Испании "Барселона" – "Депортиво" 2:2 20 апреля 2016 года Чемпионат Испании "Депортиво" – "Барселона" 0:8

Прогноз "СЭ"

В этой игре ожидается возвращение на поле Месси. Лишь недавно приступивший к тренировкам аргентинец, скорее всего, сыграет не полный матч, чтобы сберечь силы для следующей игры – против "Манчестер Сити". Однако именно на правом фланге для "Барселоны" остаются главные проблемы. Теперь – из-за травмы Серхи Роберто. Даст ли Луис Энрике долгожданный шанс опальному Алейшу Видалю или справа появится кто-то из футболистов других номинальных позиций – Рафинья или Маскерано? А может быть, "Барселона" снова сыграет с тремя центральными защитниками, тем более что травмирован еще и Жорди Альба? Под вопросом и возможность участия в матче Юмтити и Ракитича. Потерь у "Барселоны" многовато, но поражением в прошлом туре каталонцы не оставляют себе права на еще одну ошибку. Компенсировать кадровые проблемы в обороне необходимо яркой игрой в атаке. Между тем у Неймара и Луиса Суареса были долгие перелеты из Южной Америки. Более того: Луис Суарес в последнем матче за сборную Уругвая попросил замены, посетовав на большую усталость.

Прогноз "СЭ" – 2:1.